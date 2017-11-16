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Порошенко закликав продовжити співпрацю з країнами НАТО для підготовки ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко під час свого виступу в Маріуполі, наголосив на необхідності співпраці з підрозділами країн-членів НАТО у процесі навчання особового складу Збройних сил України, передає УНН.

“Ми повинні надалі активно співпрацювати з іноземними партнерами, засвоювати їх найкращий досвід”, — зазначив президент.

Він підкреслив безцінний досвід, який отримали військові Збройних сил України, засвоюючи досвід військових США, Англії та інших країн-членів НАТО під час спільних навчань.

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“Я вимагаю надалі посилювати міжнародну співпрацю, спрямовану на подальше вдосконалення майстерності військовослужбовців та досягнення взаємної сумісності наших підрозділів з підрозділами країн-членів НАТО”, — сказав П.Порошенко.

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