Порошенко закликав продовжити співпрацю з країнами НАТО для підготовки ЗСУ

“Ми повинні надалі активно співпрацювати з іноземними партнерами, засвоювати їх найкращий досвід”, — зазначив президент.

Він підкреслив безцінний досвід, який отримали військові Збройних сил України, засвоюючи досвід військових США, Англії та інших країн-членів НАТО під час спільних навчань.

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“Я вимагаю надалі посилювати міжнародну співпрацю, спрямовану на подальше вдосконалення майстерності військовослужбовців та досягнення взаємної сумісності наших підрозділів з підрозділами країн-членів НАТО”, — сказав П.Порошенко.