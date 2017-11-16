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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 27560 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 47330 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 56652 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 60715 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 53575 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 95185 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100363 просмотра

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Порошенко призвал продолжить сотрудничество со странами НАТО для подготовки ВСУ

Порошенко призвал продолжить сотрудничество со странами НАТО для подготовки ВСУ

Киев  •  УНН

 • 16847 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления в Мариуполе, отметил необходимость сотрудничества с подразделениями стран-членов НАТО в процессе обучения личного состава Вооруженных сил Украины, передает УНН.

"Мы должны в дальнейшем активно сотрудничать с иностранными партнерами, усваивать их лучший опыт", - отметил президент.

Он подчеркнул бесценный опыт, который получили военные Вооруженных сил Украины, усваивая опыт военных США, Англии и других стран НАТО во время совместных учений.

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"Я требую в дальнейшем усиливать международное сотрудничество, направленное на дальнейшее совершенствование мастерства военнослужащих и достижения взаимной совместимости наших подразделений с подразделениями стран-членов НАТО", - сказал П.Порошенко.

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