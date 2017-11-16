Порошенко призвал продолжить сотрудничество со странами НАТО для подготовки ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления в Мариуполе, отметил необходимость сотрудничества с подразделениями стран-членов НАТО в процессе обучения личного состава Вооруженных сил Украины, передает УНН.
"Мы должны в дальнейшем активно сотрудничать с иностранными партнерами, усваивать их лучший опыт", - отметил президент.
Он подчеркнул бесценный опыт, который получили военные Вооруженных сил Украины, усваивая опыт военных США, Англии и других стран НАТО во время совместных учений.
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"Я требую в дальнейшем усиливать международное сотрудничество, направленное на дальнейшее совершенствование мастерства военнослужащих и достижения взаимной совместимости наших подразделений с подразделениями стран-членов НАТО", - сказал П.Порошенко.