Порошенко призвал продолжить сотрудничество со странами НАТО для подготовки ВСУ

"Мы должны в дальнейшем активно сотрудничать с иностранными партнерами, усваивать их лучший опыт", - отметил президент.

Он подчеркнул бесценный опыт, который получили военные Вооруженных сил Украины, усваивая опыт военных США, Англии и других стран НАТО во время совместных учений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина достигнет совместимости с вооруженными силами государств НАТО до конца 2020 года

"Я требую в дальнейшем усиливать международное сотрудничество, направленное на дальнейшее совершенствование мастерства военнослужащих и достижения взаимной совместимости наших подразделений с подразделениями стран-членов НАТО", - сказал П.Порошенко.