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Порошенко закликав науковців та адвокатів брати участь у конкурсі на посаду суддів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав юристів-науковців і адвокатів до активної участі в конкурсах на посади суддів. Про це він заявив під час підписання указів про ліквідацію та створення місцевих судів, передає УНН.

Порошенко закликав науковців та адвокатів брати участь у конкурсі на посаду суддів

Президент повідомив, що зараз відбувається процес ліквідації, реорганізації та створення нових судів і заповнення посад суддів людьми, які проходять систему оцінювання, заповнюють необхідні декларації, проходять антикорупційну перевірку.

Президент закликав науковців і адвокатів брати участь у конкурсі на посаду суддів: “замість того, щоб сидіти і обурюватися у Facebook несправедливістю і неефективністю судової системи, я запрошую — беріть участь в конкурсах”.

Він наголосив, що нові суди будуть формуватися на абсолютно прозорому конкурсі.

“Йдіть, беріть участь, проходьте конкурси, складайте іспити і приступайте до роботи. Це наша з вами справа. Це не справа окремо Вищої кваліфікаційної комісії, окремо Вищої ради правосуддя, або окремо громадськості, або окремо Президента. Це справа країни”, — сказав Петро Порошенко.

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Він акцентував на тому, що “на сьогоднішній день в судах створені нормальні фінансові умови для роботи, які захищають суддю від корупції”.

Водночас, Президент зазначив, що разом з підписаними Указами, він буде ініціювати законопроекти щодо забезпечення безперервності судового розгляджу справ у випадку переведення судді до нового суду.

“Я буду ініціювати зміни до законодавства, які б забезпечили безперервність судового розгляду. Щоб суддя, який успішно склав іспити, пройшов процедуру перевірки доброчесності, або пройшов по конкурсу, або переведений до нового суду, який працює на тій самій території, мав можливість розглядати ті справи, які він розглядав у старому суді”, — пояснив Глава держави.

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