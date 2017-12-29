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Порошенко призвал ученых и адвокатов участвовать в конкурсе на должность судей

Киев • УНН

 • 9363 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал юристов-ученых и адвокатов к активному участию в конкурсах на должности судей. Об этом он заявил во время подписания указов о ликвидации и создании местных судов, передает УНН.

Порошенко призвал ученых и адвокатов участвовать в конкурсе на должность судей

Президент сообщил, что сейчас происходит процесс ликвидации, реорганизации и создания новых судов и заполнение должностей судей людьми, которые проходят систему оценки, заполняют необходимые декларации, проходят антикоррупционную проверку.

Президент призвал ученых и адвокатов участвовать в конкурсе на должность судей: "вместо того, чтобы сидеть и возмущаться в Facebook с несправедливостью и неэффективностью судебной системы, я приглашаю - участвуйте в конкурсах".

Он отметил, что новые суды будут формироваться на совершенно прозрачном конкурсе.

"Идите, участвуйте, проходите конкурсы, составляйте экзамены и приступайте к работе. Это наша с вами дело. Это не дело отдельно Высшей квалификационной комиссии, отдельно Высшего совета правосудия, или отдельно общественности, или отдельно Президента. Это дело страны ", - сказал Петр Порошенко.

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Он акцентировал внимание на том, что "на сегодняшний день в судах созданы нормальные финансовые условия для работы, которые защищают судью от коррупции".

В то же время, Президент отметил, что вместе с подписанным Указами, он будет инициировать законопроекты по обеспечению непрерывности судебного розгляджу дел в случае перевода судьи к новому суда.

"Я буду инициировать изменения в законодательство, которые бы обеспечили непрерывность судебного разбирательства. Чтобы судья, успешно сдал экзамены, прошел процедуру проверки добродетели, или прошел по конкурсу, или переведен к новому суда, работающий на той же территории, имел возможность рассматривать те дела, которые он рассматривал в старом суде", - пояснил Глава государства.

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