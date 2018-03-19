Порошенко з міністром оборони Кувейту обговорив презентацію української військової техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів переговори з першим віце-прем’єр-міністром, міністром оборони Кувейту шейхом Насером Сабахом Ас-Сабахом, передає УНН з посиланням на прес-службу Адміністрації Президента.
Під час зустрічі, як зазначається, було відзначено наявність усіх необхідних передумов для успішної реалізації спільних проектів у сфері військово-технічного співробітництва.
"Узгоджено подальші двосторонні заходи з метою презентації в Кувейті потенціалу українських озброєнь та військової техніки", - сказано у повідомленні.
Сторони привітали підписання угоди між урядом України та урядом Кувейту про співробітництво у військовій та інших сферах.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко запропонував кувейтським інвесторам долучитися до приватизації.