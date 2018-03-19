Порошенко с министром обороны Кувейта обсудил презентацию украинской военной техники
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с первым вице-премьером, министром обороны Кувейта шейхом Насером Сабахом ас-Сабахом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.
Во время встречи, как отмечается, было отмечено наличие всех необходимых предпосылок для успешной реализации совместных проектов в сфере военно-технического сотрудничества.
"Согласованы дальнейшие двусторонние мероприятия с целью презентации в Кувейте потенциала украинских вооружений и военной техники", - сказано в сообщении.
Стороны приветствовали подписание соглашения между правительством Украины и правительством Кувейта о сотрудничестве в военной и других сферах.
Как сообщал УНН, П.Порошенко предложил кувейтским инвесторам принять участие в приватизации.