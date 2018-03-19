Порошенко с министром обороны Кувейта обсудил презентацию украинской военной техники

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 7968 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 13760 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 60269 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 72411 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101702 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109014 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116470 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132928 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Порошенко с министром обороны Кувейта обсудил презентацию украинской военной техники

Порошенко с министром обороны Кувейта обсудил презентацию украинской военной техники

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с первым вице-премьером, министром обороны Кувейта шейхом Насером Сабахом ас-Сабахом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.

Во время встречи, как отмечается, было отмечено наличие всех необходимых предпосылок для успешной реализации совместных проектов в сфере военно-технического сотрудничества.

"Согласованы дальнейшие двусторонние мероприятия с целью презентации в Кувейте потенциала украинских вооружений и военной техники", - сказано в сообщении.

Стороны приветствовали подписание соглашения между правительством Украины и правительством Кувейта о сотрудничестве в военной и других сферах.

Как сообщал УНН, П.Порошенко предложил кувейтским инвесторам принять участие в приватизации.

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