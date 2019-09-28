Порошенко з дружиною відвідав Гонтареву
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. П’ятий президент України Петро Порошенко разом з дружиною відвідав колишню голову національного банку Валерію Гонтареву, щоб передати їй слова підтримки від українців. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Валерія не лише сильний менеджер, але й сильна особистість. Коли треба було наражатися на небезпеку, щоб захистити кошти десятків мільйонів вкладників Приватбанку – вона не зламалася. Коли треба було брати відповідальність за складні рішення, щоб врятувати від колапсу всю банківську систему країни – вона не зламалася. Не зламається й тепер, коли опоненти, переслідуючи її, не цураються бандитських прийомів. І самі стають бандитами", - написав Петро Порошенко.
За його словами разом з дружиною вони відвідали Гонтареву, щоб переказати їй слова підтримки від багатьох українців.
"Знайте: ніхто з нас не зламається!", - додав експрезидент.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили про те, що ексголову НБУ Валерію Гонтареву в Лондоні на переході збив автомобіль.
Як повідомляв УНН, національний банк України назвав переслідування Гонтаревої терором.