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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Порошенко с женой посетил Гонтареву

Киев • УНН

 • 14226 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой посетил бывшего главу Национального банка Валерий Гонтареву, чтобы передать ей слова поддержки от украинцев. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Порошенко с женой посетил Гонтареву

"Валерия не только сильный менеджер, но и сильная личность. Когда надо было подвергаться опасности, чтобы защитить средства десятков миллионов вкладчиков ПриватБанка - она не сломалась. Когда надо было брать ответственность за сложные решения, чтобы спасти от коллапса всю банковскую систему страны - она не сломалась. Не сломается и теперь, когда оппоненты, преследуя ее, не чураются бандитских приемов. И сами становятся бандитами", - написал Петр Порошенко.

По его словам, вместе с женой они посетили Гонтареву, чтобы передать ей слова поддержки от многих украинцев.

"Знайте: никто из нас не сломается!", - добавил экс-президент.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что эксглаву НБУ Валерию Гонтареву в Лондоне на переходе сбил автомобиль.

Как сообщал УНН, национальный банк Украины назвал преследование Гонтаревой террором.

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