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Порошенко: ЄС готовий приєднатися до відбудови звільненого Донбасу

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Європейський Союз готовий залучитися до відбудови та розвитку звільнених від російського агресора територій Донецької та Луганської областей, і Україна вітає таку готовність. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Україна вітає готовність Європейського Союзу залучитися до відбудови та розвитку звільнених від російського агресора територій Донецької та Луганської областей", - зазначив Порошенко.

Президент нагадав, що на саміті Україна-ЄС домовились про запуск ініціативи щодо "патронажу" з боку зацікавлених держав-членів ЄС над окремими містами та районами цих територій для впровадження проектів адресної допомоги на відновлення інфраструктури, економічного розвитку, забезпечення нормальної життєдіяльності громад.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що Україна продовжує обговорювати з ЄС питання розгортання миротворчої місії на Донбасі.

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