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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 23223 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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9 марта, 09:44 • 84175 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119875 просмотра

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8 марта, 10:25 • 127691 просмотра

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Порошенко: ЕС готов присоединиться к восстановлению освобожденного Донбасса

Порошенко: ЕС готов присоединиться к восстановлению освобожденного Донбасса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 августа. УНН. Европейский Союз готов приcоединиться к восстановлению и развитию освобожденных от российского агрессора территорий Донецкой и Луганской областей, и Украина приветствует такую ​​готовность. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Украина приветствует готовность Европейского Союза приобщиться к восстановлению и развитию освобожденных от российского агрессора территорий Донецкой и Луганской областей", - отметил Порошенко.

Президент напомнил, что на саммите Украина-ЕС договорились о запуске инициативы "патронажа" со стороны заинтересованных государств-членов ЕС над отдельными городами и районами этих территорий для реализации проектов адресной помощи на восстановление инфраструктуры, экономического развития, обеспечения нормальной жизнедеятельности общин.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что Украина продолжает обсуждать с ЕС вопрос развертывания миротворческой миссии на Донбассе.

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