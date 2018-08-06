Порошенко: ЕС готов присоединиться к восстановлению освобожденного Донбасса

"Украина приветствует готовность Европейского Союза приобщиться к восстановлению и развитию освобожденных от российского агрессора территорий Донецкой и Луганской областей", - отметил Порошенко.

Президент напомнил, что на саммите Украина-ЕС договорились о запуске инициативы "патронажа" со стороны заинтересованных государств-членов ЕС над отдельными городами и районами этих территорий для реализации проектов адресной помощи на восстановление инфраструктуры, экономического развития, обеспечения нормальной жизнедеятельности общин.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что Украина продолжает обсуждать с ЕС вопрос развертывания миротворческой миссии на Донбассе.