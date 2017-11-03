Порошенко виступив за перехід української армії на принцип НАТО щодо точності
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Україна має перейти до принципу, який вже зараз домінує у країн-партнерів членів НАТО, ключова характеристика якого це точність і на сьогодні українська артилерія повністю відповідає цим вимогам. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу на артилерійському полігоні у День ракетних військ і артилерії, передає кореспондент УНН.
"Я вважаю, що ми маємо перейти до принципу, який вже зараз домінує у країн-партнерів членів НАТО, ключова характеристика - це точність. І сьогодні українська артилерія повністю відповідає цим вимогам. Ми впевненно просуваємося цим шляхом", - додав П.Порошенко.
Нагадаємо, Президент заявив, що українські артилеристи мають бути готові повернутися на Донбас.