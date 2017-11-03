Порошенко выступил за переход украинской армии на принцип НАТО относительно точности
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Украина должна перейти к принципу, который уже сейчас доминирует у стран-партнеров НАТО, ключевая характеристика которого это точность и сегодня украинская артиллерия полностью отвечает этим требованиям. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на артиллерийском полигоне в День ракетных войск и артиллерии, передает корреспондент УНН.
"Я считаю, что мы должны перейти к принципу, который уже сейчас доминирует у стран-партнеров НАТО, ключевая характеристика - это точность. И сегодня украинская артиллерия полностью отвечает этим требованиям. Мы уверенно продвигаемся по этому пути", - добавил П.Порошенко.
Напомним, Президент заявил, что украинские артиллеристы должны быть готовы вернуться на Донбасс.