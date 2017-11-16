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Порошенко відзначив перетворення в українському телерадіопросторі

Порошенко відзначив перетворення в українському телерадіопросторі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко відзначив Тектонічні перетворення, які розпочалися в українському телерадіопросторі. Про це йдеться у вітанні працівникам радіо, телебачення та зв’язку з їхнім професійним святом, передає УНН з посиланням на прес-служб Глави держави.

Президент зазначив, що у сучасних складних умовах російської агресії проти нашої країни трудові колективи вітчизняних телерадіокомпаній та підприємств зв’язку щоденно забезпечують високий рівень комунікацій та інформування суспільства про події в Україні і світі.

"Тектонічні перетворення, які розпочалися в українському телерадіопросторі, вже приносять відчутні позитивні результати: українська мова стає домінуючою в ефірі вітчизняних телерадіокомпаній, а розвиток технологій новітнього зв’язку проголошено одним із пріоритетних напрямів реформ", - наголосив Порошенко.

Глава джерави підкреслив, що на працівників радіо, телебачення та зв’язку у непростий період покладається важлива місія захисту та розширення нашого інформаційного простору, де категорії свободи слова, редакційної незалежності, ефективної комунікації і поширення об’єктивної та правдивої інформації незалежно від державних кордонів дають чіткий дороговказ для європейського поступу українського суспільства.

Нагадаємо, мінімальна квота на частку україномовних пісень на радіо зросла до 30%.

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