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Порошенко отметил преобразования в украинском телерадиопространстве

Порошенко отметил преобразования в украинском телерадиопространстве

Киев  •  УНН

 • 9441 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко отметил Тектонические преобразования, начавшиеся в украинском телерадиопространстве. Об этом говорится в поздравлении работникам радио, телевидения и связи с их профессиональным праздником, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Президент отметил, что в современных сложных условиях российской агрессии против нашей страны трудовые коллективы отечественных телерадиокомпаний и предприятий связи ежедневно обеспечивают высокий уровень коммуникаций и информирования общества о событиях в Украине и мире.

"Тектонические преобразования, начавшиеся в украинском телерадиопространстве, уже приносят ощутимые положительные результаты: украинский язык становится доминирующей в эфире отечественных телерадиокомпаний, а развитие технологий нового связи провозглашено одним из приоритетных направлений реформ", - подчеркнул Порошенко.

Глава джеравы подчеркнул, что на работников радио, телевидения и связи в непростой период возлагается важная миссия защиты и расширения нашего информационного пространства, где категории свободы слова, редакционной независимости, эффективной коммуникации и распространения объективной и правдивой информации независимо от государственных границ дают четкий указатель для европейского развития украинского общества.

Напомним, минимальная квота на долю украиноязычных песен на радио выросла до 30%.

Украинские Национальные Новости

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