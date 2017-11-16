Порошенко отметил преобразования в украинском телерадиопространстве

Президент отметил, что в современных сложных условиях российской агрессии против нашей страны трудовые коллективы отечественных телерадиокомпаний и предприятий связи ежедневно обеспечивают высокий уровень коммуникаций и информирования общества о событиях в Украине и мире.

"Тектонические преобразования, начавшиеся в украинском телерадиопространстве, уже приносят ощутимые положительные результаты: украинский язык становится доминирующей в эфире отечественных телерадиокомпаний, а развитие технологий нового связи провозглашено одним из приоритетных направлений реформ", - подчеркнул Порошенко.

Глава джеравы подчеркнул, что на работников радио, телевидения и связи в непростой период возлагается важная миссия защиты и расширения нашего информационного пространства, где категории свободы слова, редакционной независимости, эффективной коммуникации и распространения объективной и правдивой информации независимо от государственных границ дают четкий указатель для европейского развития украинского общества.

Напомним, минимальная квота на долю украиноязычных песен на радио выросла до 30%.