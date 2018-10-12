Порошенко відвідав прифронтове Широкине

"Широкине. Лічені кілометри до ворожих позицій. Неймовірні воїни боронять нашу країну", - написав Цеголко, розмістивши світлини, зроблені під час візиту Президента.

Також про візит Порошенка до Широкиного повідомила і перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

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"Президент відвідав Широкине. Населений пункт, розбомблений російськими окупантами, вщент. Широкине не піддається відбудові, там все заміноване й розбите. Щоденні обстріли. До ворога - кількасот метрів", - написала вона.

Геращенко відзначила, що "це не перший візит Верховного Головнокомандувача до Широкиного, аби підтримати бійців в самому пеклі".

Вона також нагадала, що два роки тому "Порошенко був тут в новорічну ніч, з другом України, сенатором Маккейном".

За ці роки, майже чотири десятки візитів на передову, в найгарячіші точки здійснив Президент, додала вона.