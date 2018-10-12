Порошенко посетил прифронтовое Широкино
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко посетил Широкино, что в "считанных километрах до вражеских позиций". Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.
"Широкино. Считанные километры к вражеским позициям. Невероятные воины защищают нашу страну", - написал Цеголко, разместив фото, сделанные во время визита Президента.
Также о визите Порошенко в Широкино сообщила и первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
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"Президент посетил Широкино. Населенный пункт, разбомбленный российскими оккупантами, в пух и прах. Широкино не поддается восстановлению, там все заминировано и разбито. Ежедневные обстрелы. До врага - несколько сот метров", - написала она.
Геращенко отметила, что "это не первый визит Верховного Главнокомандующего в Широкино, чтобы поддержать бойцов в самом пекле".
Она также напомнила, что два года назад "Порошенко был здесь в новогоднюю ночь, с другом Украины сенатором Маккейном".
За эти годы, почти четыре десятка визитов на передовую, в самые горячие точки совершил Президент, добавила она.