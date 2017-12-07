Порошенко уповноважив Насалика підписати листа до НАТО щодо енергобезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко уповноважив міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика на підписання листа про наміри щодо партнерства України з Центром передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки. Про це йдеться у розпорядженні Глави держави №216/2017-рп, передає УНН.
“Уповноважити міністра енергетики та вугільної промисловості України Насалика Ігоря Степановича на підписання Листа про наміри стосовно партнерства України з Центром передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки”, — йдеться у документі.
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Зазначається, що Президент сьогодні підписав це розпорядження.