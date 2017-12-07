Порошенко уполномочил Насалика подписать письмо в НАТО по энергобезопасности

"Уполномочить министра энергетики и угольной промышленности Украины Насалика Игоря Степановича на подписание Письма о намерениях относительно партнерства Украины с Центром передового опыта НАТО по энергетической безопасности", - говорится в документе.

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Отмечается, что Президент сегодня подписал это распоряжение.