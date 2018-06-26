Порошенко: українці можуть вільно відвідувати майже 130 країн світу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Наразі українці можуть вільно відвідувати майже 130 країн світу – без віз, або отримуючи візу на кордоні. Про це Президент України Петро Порошенко заявив під час виступу перед студентами у вівторок, передає УНН.
"Сьогодні вже майже 130 країн можна відвідувати або без віз, або отримуючи візу на кордоні" – заявив Порошенко.
Нагадаємо, 11 червня 2017 року набув чинності безвізовий режим між Україною та ЄС.
Посол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що безвізовий режим з ЄС, який діє вже рік, є заслугою українського народу, і важливо, щоб Україна продовжувала виконувати усі вимоги для безвізу.