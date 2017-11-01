Порошенко у Саудівській Аравії закликав більш активно захищати права кримських татар

П.Порошенко під час візиту до Саудівської Аравії зустрівся з Генеральним секретарем Ради співробітництва арабських держав Перської затоки Абдулатіфом бін Рашидом Аз-Заяні.

Під час зустрічі були обговорені напрями розвитку співробітництва між Україною та державами Аравійського півострова.

"Президент України під час зустрічі представив лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва і закликав Раду співробітництва арабських держав Перської затоки більш активно захищати права кримських татар в окупованому Росії Криму", - сказано у повідомленні.

Окремим предметом переговорів також стали питання поточної політико-безпекової ситуації на Близькому Сході, включаючи тематику Катару, Сирії та Ємену.

Співрозмовники також засудили теракт у Нью-Йорку і наголосили на необхідності об’єднання зусиль у боротьбі з тероризмом.

За підсумками зустрічі відбулося підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо механізму консультацій між Міністерством закордонних справ України та Генеральним секретаріатом Ради співробітництва арабських держав Перської затоки.

Як повідомляв УНН, 31 жовтня Президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко прибув з дводенним офіційним візитом до Королівства Саудівська Аравія.