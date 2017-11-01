Порошенко в Саудовской Аравии призвал более активно защищать права крымских татар
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко призвал Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива более активно защищать права крымских татар, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
П.Порошенко во время визита в Саудовскую Аравию встретился с Генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдулатифом бин Рашидом Аз-Заяни.
Во время встречи были обсуждены направления развития сотрудничества между Украиной и государствами Аравийского полуострова.
"Президент Украины во время встречи представил лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева и призвал Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива более активно защищать права крымских татар в оккупированном Россией Крыма", - сказано в сообщении.
Отдельным предметом переговоров также стали вопросы текущей политики и безопасности ситуации на Ближнем Востоке, включая тематику Катара, Сирии и Йемена.
Собеседники также осудили теракт в Нью-Йорке и подчеркнули необходимость объединения усилий в борьбе с терроризмом.
По итогам встречи состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании относительно механизма консультаций между Министерством иностранных дел Украины и Генеральным секретариатом Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Как сообщал УНН, 31 октября Президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко в прибыл с двухдневным официальным визитом в Королевство Саудовская Аравия.