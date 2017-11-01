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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 29895 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 95539 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149250 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113668 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114766 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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Порошенко в Саудовской Аравии призвал более активно защищать права крымских татар

Порошенко в Саудовской Аравии призвал более активно защищать права крымских татар

Киев  •  УНН

 • 11252 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко призвал Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива более активно защищать права крымских татар, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

П.Порошенко во время визита в Саудовскую Аравию встретился с Генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдулатифом бин Рашидом Аз-Заяни.

Во время встречи были обсуждены направления развития сотрудничества между Украиной и государствами Аравийского полуострова.

"Президент Украины во время встречи представил лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева и призвал Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива более активно защищать права крымских татар в оккупированном Россией Крыма", - сказано в сообщении.

Отдельным предметом переговоров также стали вопросы текущей политики и безопасности ситуации на Ближнем Востоке, включая тематику Катара, Сирии и Йемена.

Собеседники также осудили теракт в Нью-Йорке и подчеркнули необходимость объединения усилий в борьбе с терроризмом.

По итогам встречи состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании относительно механизма консультаций между Министерством иностранных дел Украины и Генеральным секретариатом Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Как сообщал УНН, 31 октября Президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко в прибыл с двухдневным официальным визитом в Королевство Саудовская Аравия.

Украинские Национальные Новости

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