Порошенко сподівається на підтримку Радою ЄС і ЄП пропозиції про мільярд євро допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Президент Петро Порошенко сподівається, що пропозиція Європейської комісії виділити Україні макрофінансову допомогу у мільярд євро найближчим часом буде підтримана Радою ЄС та Європарламентом. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Вітаю рішення Єврокомісії про започаткування нової програми макрофінансової допомоги Україні на підтримку реформ та економічного зростання. Це є важливим елементом пакету моїх останніх домовленостей з лідерами Євросоюзу щодо поглиблення відносин між Україною та ЄС”, — написав П.Порошенко.
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Глава держави висловив вдячність Президенту Європейської Комісії Жан-Клоду Юнкеру та всім членам Єврокомісії “за цей рішучий крок підтримки, що є визнанням нашого прогресу в реформах, та сигналом незмінної солідарності ЄС з Україною”.
“Сподіваюсь, що ця пропозиція буде підтримана Радою ЄС та Європарламентом вже ближчим часом”, — додав він.
Нагадаємо, сьогодні Європейська комісія офіційно затвердила пропозицію щодо нової програми макрофінансової допомоги для України на суму до 1 млрд євро для підтримки економічної стабілізації та структурних реформ.