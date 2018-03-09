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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 37669 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 53462 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 57055 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 101973 просмотра

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Порошенко надеется на поддержку Советом ЕС и ЕП предложения о миллиарде евро помощи

Порошенко надеется на поддержку Советом ЕС и ЕП предложения о миллиарде евро помощи

Киев  •  УНН

 • 10227 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Президент Петр Порошенко надеется, что предложение Европейской комиссии выделить Украине макрофинансовой помощи в миллиард евро в ближайшее время будет поддержано Советом ЕС и Европарламентом. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Приветствую решение Еврокомиссии о начале новой программы макрофинансовой помощи Украине в поддержку реформ и экономического роста. Это является важным элементом пакета моих последних договоренностей с лидерами Евросоюза по углублению отношений между Украиной и ЕС", - написал П.Порошенко.

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Глава государства выразил благодарность Президенту Европейской Комиссии Жан-Клоду Юнкеру и всем членам Еврокомиссии "за этот решительный шаг поддержки, который является признанием нашего прогресса в реформах, и сигналом неизменной солидарности ЕС с Украиной".

"Надеюсь, что это предложение будет поддержано Советом ЕС и Европарламентом уже в ближайшее время", - добавил он.

Напомним, сегодня Европейская комиссия официально утвердила предложение по новой программе макрофинансовой помощи для Украины на сумму до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.

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