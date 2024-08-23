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Порошенко служив паламарем у церкві московського патріархату – ЗМІ

Порошенко служив паламарем у церкві московського патріархату – ЗМІ

Київ • УНН

 • 18910 перегляди

УПЦ МП підтвердила, що Петро Порошенко служив паламарем і був меценатом церкви. Це спростовує твердження, що він ніколи не служив московському патріархату.

Експрезидент Петро Порошенко служив паламарем у УПЦ московського патріархату і багато років був її меценатом. Про це йде мова у відповіді УПЦ МП на запит адвоката Олени Ісаєвської, пише "Закон і бізнес", передає УНН.

"Свого часу Порошенко був парафіянином та меценатом Української православної церкви... З огляду на інформацію, де Порошенко в стихарі несе ікону в оточенні духовенства УПЦ, можна зробити висновок, що він на той час виконував послух пономаря", - відповіли церковники. Вони пояснили, що паламар - це чоловік-мирянин, який належить до нижчого ступня церковнослужителів.

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Тож ця відповідь спростовує твердження, що нібито Порошенко ніколи не служив московському патріархату. А меценатство в даному випадку можна оцінювати, як пряме фінансування УПЦ МП.

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На думку "Закон і бізнес", Порошенко міг використати служіння в московській церкві для своєї кар’єри в урядах Віктора Януковича та Миколи Азарова, де він працював міністром. І у 2012 році навіть подарував Януковичу оригінал картини Айвазовського.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, Порошенко вів бізнес в рф навіть після анексії Криму.

Також Порошенка звинувачували у змові з рф та бойовиками "ЛДНР" під час бойових дій у 2014-2015 роках для закупівлі вугілля на окупованому Донбасі. Він безпосередньо давав вказівки домовлятися з путіним.  У цей же період в інтернеті була опублікована розмова, під час якої Порошенко сказав путіну "Тисну руку! Обіймаю!".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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