Порошенко служил пономарем в церкви московского патриархата – СМИ

Экс-президент Петр Порошенко служил пономарем в УПЦ московского патриархата и много лет был ее меценатом. Об этом говорится в ответе УПЦ МП на запрос адвоката Елены Исаевской, пишет "Закон и бизнес", передает УНН.

"В свое время Порошенко был прихожанином и меценатом Украинской православной церкви... Учитывая информацию, где Порошенко в стихаре несет икону в окружении духовенства УПЦ, можно заключить, что он в то время выполнял послушание пономаря", - ответили церковники. Они объяснили, что пономарь - это мужчина-мирянин, который принадлежит к низшей ступени церковнослужителей.

Поэтому этот ответ опровергает утверждение, что Порошенко якобы никогда не служил московскому патриархату. А меценатство в данном случае можно расценивать как прямое финансирование УПЦ МП.

По мнению "Закона и бизнеса", Порошенко мог использовать служение в московской церкви для своей карьеры в правительствах Виктора Януковича и Николая Азарова, где он работал министром. И в 2012 году даже подарил Януковичу оригинал картины Айвазовского.

Напомним, что по данным СМИ, Порошенко вел бизнес в россии даже после аннексии Крыма.

Также Порошенко обвинялся в сговоре с рф и боевиками "ЛДНР" во время боевых действий в 2014-2015 годах для закупки угля на оккупированном Донбассе. Он напрямую давал указания договариваться с путиным. В этот же период в интернете был опубликован разговор, во время которого Порошенко сказал путину "Жму руку! Обнимаю!".