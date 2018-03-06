Порошенко сказав, коли 4G з'явиться в українських містах

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Вже у 2018 році у більшості обласних центрів України мобільні оператори запустять 4G, а в Києві він з'явиться за декілька місяців. Про це заявив під час тендеру з продажу 4G-ліцензій президент України Петро Порошенко, передає УНН.

“Я думаю, що умови ліцензій передбачають, що вже у 2018 році, в абсолютній більшості обласних центрів наші оператори запустять четверте покоління. У Києві, я сподіваюсь, що 4G з’явиться вже за декілька місяців”, — сказав він.

Нагадаємо, у розвиток зв’язку четвертого покоління буде вкладено не менше 20 млрд гривень.

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