Порошенко сказал, когда 4G появится в украинских городах

“Я думаю, что условия лицензий предполагают, что уже в 2018 году, в абсолютном большинстве областных центров наши операторы запустят четвертое поколение. В Киеве, я надеюсь, что 4G появится уже через несколько месяцев”, — сказал он.

Напомним, в развитие связи четвертого поколения будет вложено не менее 20 млрд гривен.