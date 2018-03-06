Порошенко сказал, когда 4G появится в украинских городах
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Уже в 2018 году в большинстве областных центров Украины мобильные операторы запустят 4G, а в Киеве он появится через несколько месяцев. Об этом заявил во время тендера по продаже 4G-лицензий президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
“Я думаю, что условия лицензий предполагают, что уже в 2018 году, в абсолютном большинстве областных центров наши операторы запустят четвертое поколение. В Киеве, я надеюсь, что 4G появится уже через несколько месяцев”, — сказал он.
Напомним, в развитие связи четвертого поколения будет вложено не менее 20 млрд гривен.