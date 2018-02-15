Порошенко розповів, про що телефоном говорив з Путіним

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Звільнення українських заручників та введення миротворців ООН на окуповану частину Донбасу були двома темами, які обговорювалися під час телефонної розмови Президента України Петра Порошенка з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це заявив Глава держави у четвер, передає УНН з посиланням на прес-службу АПУ.

"Мета складалася в основному з двох частин. Частина перша – це було висловлено рівно три роки тому, на початку 2015 року при укладанні "Мінська-2". Нам як повітря потрібні миротворці. І якщо тоді моя пропозиція не сприйнята була ніким, то на сьогодні, за три роки кропіткої роботи, абсолютна більшість країн-членів Ради безпеки ООН, плюс ті, хто підтримує Україну, зараз твердо наголошують на абсолютній необхідності миротворчої місії ООН", - повідомив Президент.

При цьому він наголосив, що "миротворча місія має бути на усій окупованій території", і повинна мати право наводити порядок – притягати до відповідальності, роззброювати незаконні збройні формування.

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На переконання Глави держави, ця "місія може принести мир на українську землю і створити умови для реінтеграції цих територій назад до України".

"Ми ні в якому разі не можемо зупинитися на звільненні наших заручників, у чому активно задіяна Ірина Геращенко (перший заступник голови Верховної Ради – ред.) та уся моя команда", - підкреслив Президент, нагадавши про успішне звільнення 74 українців напередодні Нового року.

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"Я обговорював конкретні деталі, списки, конкретні прізвища. При чому як тих, кого ми маємо повернути з окупованих територій, так і тих, кого ми маємо повернути з Росії", - зазначив П.Порошенко. Водночас, Глава держави не назвав конкретних прізвищ, зауваживши, що не хоче нашкодити переговорному процесу повернення.

"Ми робимо усе можливе, для того щоб повернути наших додому. І наших воїнів, які знаходяться незаконно у в’язницях на окупованій території. І пана Сущенка, і пана Сенцова, пана Кольченка, кримських татар. Усіх, хто незаконно знаходиться на території Російської Федерації", - сказав Президент.

Нагадаємо, у Кремлі розповіли подробиці телефонної розмови П.Порошенка і В.Путіна.

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