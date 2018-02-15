Порошенко розповів, про що телефоном говорив з Путіним

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Звільнення українських заручників та введення миротворців ООН на окуповану частину Донбасу були двома темами, які обговорювалися під час телефонної розмови Президента України Петра Порошенка з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це заявив Глава держави у четвер, передає УНН з посиланням на прес-службу АПУ.