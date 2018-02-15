Порошенко рассказал, о чем по телефону говорил с Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Освобождение украинских заложников и введение миротворцев ООН на оккупированную часть Донбасса были двумя темами, которые обсуждались во время телефонного разговора Президента Украины Петра Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил Глава государства в четверг, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АПУ.
"Цель состояла в основном из двух частей. Часть первая - это было высказано ровно три года назад, в начале 2015 года при принятии "Минска-2". Нам как воздух нужны миротворцы. И если тогда мое предложение не воспринято было никем, то на сегодня, через три года кропотливой работы, абсолютное большинство стран-членов Совета безопасности ООН, плюс те, кто поддерживает Украину, сейчас твердо отмечают абсолютную необходимость миротворческой миссии ООН", - сообщил Президент.
При этом он подчеркнул, что "миротворческая миссия должна быть на всей оккупированной территории", и должна иметь право наводить порядок - привлекать к ответственности, разоружать незаконные вооруженные формирования.
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По убеждению Главы государства, эта "миссия может принести мир на украинскую землю и создать условия для реинтеграции этих территорий обратно в Украину".
"Мы ни в коем случае не можем остановиться на освобождении наших заложников, в чем активно задействована Ирина Геращенко (первый заместитель председателя Верховной Рады - ред.) и вся моя команда", - подчеркнул Президент, напомнив об успешном освобождении 74 украинцев накануне Нового года.
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"Я обсуждал конкретные детали, списки, конкретные фамилии. Причем как тех, кого мы должны вернуть с оккупированных территорий, так и тех, кого мы должны вернуть из России", - отметил П.Порошенко. В то же время, Глава государства не назвал конкретных фамилий, отметив, что не хочет навредить переговорному процессу возвращения.
"Мы делаем все возможное, для того чтобы вернуть наших домой. И наших воинов, находящихся незаконно в тюрьмах на оккупированной территории. И господина Сущенко, и господина Сенцова, господина Кольченко, крымских татар. Всех, кто незаконно находится на территории Российской Федерации", - сказал Президент.
Напомним, в Кремле рассказали подробности телефонного разговора П.Порошенко и В.Путина.