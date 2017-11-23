Порошенко розповів голові Євроради про смерть активістки під час обшуків у Криму

Я його (Д.Туска — ред.) проінформував про жахливі події, які відбулись сьогодні в Криму, коли під час обшуків і тиску і затримання кримськотатарських активістів, активістка, яка має дуже важливу історію захисту інтересів кримськотатарського народу, під час затримання померла, і ми не збираємось із цим миритися”, — сказав П.Порошенко.

Президент наголосив, що єдиним захистом кримських татар є звільнення Криму від окупації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прокуратура кваліфікувала смерть кримської татарки як вбивство

“Росія має нести відповідальність за ці жахливі кроки, і хочу наголосити, що єдиною формою захисту кримськотатарського народу є звільнення Криму від окупації”, — зазначив він.

Нагадаємо, 23 листопада померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Абла Кашка. За словами голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, 82-річній Веджіє стало погано під час обшуку в її будинку. Вона померла в кареті швидкої допомоги.

Як повідомив УНН, ФСБ Росії 23 листопада почала у Криму широкомасштабну спецоперацію, під час якої в різних районах Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів національного руху.