Порошенко рассказал главе Евросовета о смерти активистки во время обысков в Крыму

Я его (Д. Туска - ред.) проинформировал об ужасных событиях, которые произошли сегодня в Крыму, когда во время обысков и давления и задержания крымскотатарских активистов, активистка, которая имеет очень важную историю защиты интересов крымскотатарского народа, при задержании умерла, и мы не собираемся с этим мириться", - сказал П.Порошенко.

Президент подчеркнул, что единственной защитой крымских татар является освобождение Крыма от оккупации.

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"Россия должна нести ответственность за эти ужасные шаги, и хочу отметить, что единственной формой защиты крымскотатарского народа является освобождение Крыма от оккупации", - отметил он.

Напомним, 23 ноября умерла ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Абла Кашка. По словам председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, 82-летней Веджие стало плохо во время обыска в ее доме. Она умерла в карете скорой помощи.

Как сообщил УНН, ФСБ России 23 ноября начала в Крыму широкомасштабную спецоперацию, в ходе которой в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения.