Порошенко рассказал главе Евросовета о смерти активистки во время обысков в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко на встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском осудил действия российских оккупантов, из-за которых умерла крымскотатарская активистка Веджие Кашка. Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе сказал Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
Я его (Д. Туска - ред.) проинформировал об ужасных событиях, которые произошли сегодня в Крыму, когда во время обысков и давления и задержания крымскотатарских активистов, активистка, которая имеет очень важную историю защиты интересов крымскотатарского народа, при задержании умерла, и мы не собираемся с этим мириться", - сказал П.Порошенко.
Президент подчеркнул, что единственной защитой крымских татар является освобождение Крыма от оккупации.
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"Россия должна нести ответственность за эти ужасные шаги, и хочу отметить, что единственной формой защиты крымскотатарского народа является освобождение Крыма от оккупации", - отметил он.
Напомним, 23 ноября умерла ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Абла Кашка. По словам председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, 82-летней Веджие стало плохо во время обыска в ее доме. Она умерла в карете скорой помощи.
Как сообщил УНН, ФСБ России 23 ноября начала в Крыму широкомасштабную спецоперацию, в ходе которой в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения.