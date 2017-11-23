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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 72353 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 59573 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 67435 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 75598 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Порошенко рассказал главе Евросовета о смерти активистки во время обысков в Крыму

Порошенко рассказал главе Евросовета о смерти активистки во время обысков в Крыму

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко на встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском осудил действия российских оккупантов, из-за которых умерла крымскотатарская активистка Веджие Кашка. Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе сказал Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

Я его (Д. Туска - ред.) проинформировал об ужасных событиях, которые произошли сегодня в Крыму, когда во время обысков и давления и задержания крымскотатарских активистов, активистка, которая имеет очень важную историю защиты интересов крымскотатарского народа, при задержании умерла, и мы не собираемся с этим мириться", - сказал П.Порошенко.

Президент подчеркнул, что единственной защитой крымских татар является освобождение Крыма от оккупации.

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"Россия должна нести ответственность за эти ужасные шаги, и хочу отметить, что единственной формой защиты крымскотатарского народа является освобождение Крыма от оккупации", - отметил он.

Напомним, 23 ноября умерла ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Абла Кашка. По словам председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, 82-летней Веджие стало плохо во время обыска в ее доме. Она умерла в карете скорой помощи.

Как сообщил УНН, ФСБ России 23 ноября начала в Крыму широкомасштабную спецоперацию, в ходе которой в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения.

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