Порошенко розповів Генсеку НАТО про реалізацію курсу євроатлантичної інтеграції
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом розповів про реалізацію Україною курсу євроатлантичної інтеграції. Про це повідомляє прес-служба АП, передає УНН.
Під час зустрічі, як зазначається, П.Порошенко подякував НАТО за незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та допомогу в протидії російській агресії.
Президент відзначив, що Україна продовжує реалізовувати визначений на законодавчому рівні курс євроатлантичної інтеграції та послідовно реформувати сектор безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО.
"Було підтверджено зацікавленість української сторони у подальшому поглибленні співпраці з НАТО шляхом ефективного виконання відповідних Річних національних програм та використання Комплексного пакету допомоги НАТО для України", - зазначили в АП.
П.Порошенко подякував Є.Столтенбергу за чітку позицію стосовно збереження відкритих дверей Альянсу для країн, які відповідають необхідним вимогам.
"Генеральний секретар НАТО наголосив, що Північноатлантичний Альянс залишається разом із Україною і наше партнерство є надійним та міцним", - сказано у повідомленні.
Зазначимо, у свою чергу Є.Столтенберг у своєму Twitter повідомив, що під час зустрічі з П.Порошенком було обговорено ситуацію на сході України, зокрема нещодавні інциденти в Луганську.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко заявив, що 60% українців підтримують вступ України до НАТО.