Порошенко рассказал Генсеку НАТО о реализации курса евроатлантической интеграции
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом рассказал о реализации Украиной курса евроатлантической интеграции. Об этом сообщает пресс-служба АП, передает УНН.
Во время встречи, как отмечается, П.Порошенко поблагодарил НАТО за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и помощь в противодействии российской агрессии.
Президент отметил, что Украина продолжает реализовывать определенный на законодательном уровне курс евроатлантической интеграции и последовательно реформировать сектор безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.
"Было подтверждено заинтересованность украинской стороны в дальнейшем углублении сотрудничества с НАТО путем эффективного выполнения соответствующих годовых национальных программ и использования Комплексного пакета помощи НАТО для Украины", - отметили в АП.
П.Порошенко поблагодарил Е.Столтенбергу за четкую позицию по сохранению открытых дверей Альянса для стран, которые отвечают необходимым требованиям.
"Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что Североатлантический Альянс остается вместе с Украиной и наше партнерство надежным и прочным", - говорится в сообщении.
Отметим, в свою очередь Е.Столтенберг в своем Twitter сообщил, что во время встречи с П.Порошенко обсудили ситуацию на востоке Украины, в частности недавние инциденты в Луганске.
Как сообщал УНН, П.Порошенко заявил, что 60% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО.