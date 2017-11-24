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Порошенко рассказал Генсеку НАТО о реализации курса евроатлантической интеграции

Порошенко рассказал Генсеку НАТО о реализации курса евроатлантической интеграции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом рассказал о реализации Украиной курса евроатлантической интеграции. Об этом сообщает пресс-служба АП, передает УНН.

Во время встречи, как отмечается, П.Порошенко поблагодарил НАТО за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и помощь в противодействии российской агрессии.

Президент отметил, что Украина продолжает реализовывать определенный на законодательном уровне курс евроатлантической интеграции и последовательно реформировать сектор безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

"Было подтверждено заинтересованность украинской стороны в дальнейшем углублении сотрудничества с НАТО путем эффективного выполнения соответствующих годовых национальных программ и использования Комплексного пакета помощи НАТО для Украины", - отметили в АП.

П.Порошенко поблагодарил Е.Столтенбергу за четкую позицию по сохранению открытых дверей Альянса для стран, которые отвечают необходимым требованиям.

"Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что Североатлантический Альянс остается вместе с Украиной и наше партнерство надежным и прочным", - говорится в сообщении.

Отметим, в свою очередь Е.Столтенберг в своем Twitter сообщил, что во время встречи с П.Порошенко обсудили ситуацию на востоке Украины, в частности недавние инциденты в Луганске.

Как сообщал УНН, П.Порошенко заявил, что 60% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО.

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