Порошенко рассказал Генсеку НАТО о реализации курса евроатлантической интеграции

Во время встречи, как отмечается, П.Порошенко поблагодарил НАТО за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и помощь в противодействии российской агрессии.

Президент отметил, что Украина продолжает реализовывать определенный на законодательном уровне курс евроатлантической интеграции и последовательно реформировать сектор безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

"Было подтверждено заинтересованность украинской стороны в дальнейшем углублении сотрудничества с НАТО путем эффективного выполнения соответствующих годовых национальных программ и использования Комплексного пакета помощи НАТО для Украины", - отметили в АП.

П.Порошенко поблагодарил Е.Столтенбергу за четкую позицию по сохранению открытых дверей Альянса для стран, которые отвечают необходимым требованиям.

"Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что Североатлантический Альянс остается вместе с Украиной и наше партнерство надежным и прочным", - говорится в сообщении.

Отметим, в свою очередь Е.Столтенберг в своем Twitter сообщил, что во время встречи с П.Порошенко обсудили ситуацию на востоке Украины, в частности недавние инциденты в Луганске.

Как сообщал УНН, П.Порошенко заявил, что 60% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО.