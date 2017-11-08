Порошенко разом із дружиною сходив на “Тараса Бульбу”

За інформацією прес-служби, під час урочистостей Президент відзначив, що “ювілей Національної опери — подія не лише українського, а європейського масштабу”.

Принагідно Глава держави привітав президента Професійної асоціації оперних театрів і фестивалів Європи, генерального директора Королівської опери Швеції пані Біргіту Свенден та генерального директора Англійської національної опери Ніколаса Пейна, які взяли участь в урочистій церемонії відзначення ювілею. При цьому він наголосив, що Україна зацікавлена в інтеграції до європейського культурного простору, до мистецьких проектів, що єднають Європу.

“Це дуже природній процес, особливо після ратифікації Угоди про асоціацію, після надання українському народу права на безвізові подорожі”, — зауважив Петро Порошенко.

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“Сердечно дякую усім за натхненний труд і високу виконавську майстерність”, — сказав Президент та привітав колектив театру з ювілеєм.

Глава держави з нагоди свята вручив державні нагороди та почесні звання України театральним діячам.

Президент разом із дружиною також переглянули концертну програму урочистого заходу, зокрема увертюру та сцену “Запорізька січ” з опери “Тарас Бульба”.