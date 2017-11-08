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Порошенко вместе с женой сходил на "Тараса Бульбу"

Порошенко вместе с женой сходил на "Тараса Бульбу"

Киев  •  УНН

 • 43375 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко вместе с женой по случаю 150-летия Национального академического театра оперы и балета им. Т.Шевченко пересмотрел сцену "Запорожская сечь" из оперы "Тарас Бульба", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

По информации пресс-службы, во время торжеств Президент отметил, что "юбилей Национальной оперы - событие не только украинского, но европейского масштаба".

Попутно Глава государства поздравил президента Профессиональной ассоциации оперных театров и фестивалей Европы, генерального директора Королевской оперы Швеции госпожу Биргит Свенден и генерального директора Английской национальной оперы Николаса Пейна, которые приняли участие в торжественной церемонии юбилея. При этом он подчеркнул, что Украина заинтересована в интеграции в европейское культурное пространство, в художественные проекты, которые соединяют Европу.

"Это очень естественный процесс, особенно после ратификации Соглашения об ассоциации, после предоставления украинскому народу права на безвизовые путешествия", - отметил Петр Порошенко.

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"Сердечно благодарю всех за вдохновенный труд и высокое исполнительское мастерство", - сказал Президент и поздравил коллектив театра с юбилеем.

Глава государства по случаю праздника вручил государственные награды и почетные звания Украины театральным деятелям.

Президент вместе с женой также просмотрели концертную программу торжественного мероприятия, в частности увертюру и сцену "Запорожская сечь" из оперы "Тарас Бульба".

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