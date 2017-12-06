Порошенко проїхався Львовом на першому в Україні електробусі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Під час робочої поїздки до Львівської області Президент України Петро Порошенко ознайомився з першим в Україні електробусом “Електрон” та проїхався на ньому вулицями Львова. Про це повідомили у прес-службі АПУ, передає УНН.
“Максимальна швидкість транспортного засобу — 70 км/год, пробіг без підзарядки батарей — понад 200 км. Акумулятори електробуса безпечні в експлуатації і мають великий ресурс. Електробус успішно експлуатується у Львові на регулярному маршруті з червня 2016 року та відмінно зарекомендував себе безперебійною роботою в зимовий період. За час експлуатації електробус перевіз близько півмільйона пасажирів. Собівартість одного кілометра пробігу складає 1,2 грн”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що електробус адаптований для людей з обмеженими можливостями, має відкидний пандус та місце в салоні, обладнане ременями безпеки. Пневматична підвіска електробуса має функцію “кнілінг” — зниження кліренсу електробуса для зручності посадки пасажирів.
Нагадаємо, сьогодні в ході робочої поїздки П.Порошенко передав воїнам ЗСУ сертифікати на 40 медичних машин “Hummer”.