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Порошенко проїхався Львовом на першому в Україні електробусі

Порошенко проїхався Львовом на першому в Україні електробусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Під час робочої поїздки до Львівської області Президент України Петро Порошенко ознайомився з першим в Україні електробусом “Електрон” та проїхався на ньому вулицями Львова. Про це повідомили у прес-службі АПУ, передає УНН.

“Максимальна швидкість транспортного засобу — 70 км/год, пробіг без підзарядки батарей — понад 200 км. Акумулятори електробуса безпечні в експлуатації і мають великий ресурс. Електробус успішно експлуатується у Львові на регулярному маршруті з червня 2016 року та відмінно зарекомендував себе безперебійною роботою в зимовий період. За час експлуатації електробус перевіз близько півмільйона пасажирів. Собівартість одного кілометра пробігу складає 1,2 грн”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що електробус адаптований для людей з обмеженими можливостями, має відкидний пандус та місце в салоні, обладнане ременями безпеки. Пневматична підвіска електробуса має функцію “кнілінг” — зниження кліренсу електробуса для зручності посадки пасажирів.

Нагадаємо, сьогодні в ході робочої поїздки П.Порошенко передав воїнам ЗСУ сертифікати на 40 медичних машин “Hummer”.

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