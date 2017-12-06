Порошенко проехался по Львову на первом в Украине электробусе
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Во время рабочей поездки во Львовскую область Президент Украины Петр Порошенко ознакомился с первым в Украине электробусом “Электрон” и прокатился на нем по улицам Львова. Об этом сообщили в пресс-службе АПУ, передает УНН.
“Максимальная скорость транспортного средства — 70 км / ч, пробег без подзарядки батарей — более 200 км. Аккумуляторы электробуса безопасны в эксплуатации и имеют большой ресурс. Электробус успешно эксплуатируется во Львове на регулярном маршруте с июня 2016 г. и отлично зарекомендовал себя бесперебойной работой в зимний период. За время эксплуатации электробус перевез около полумиллиона пассажиров. Себестоимость одного километра пробега составляет 1,2 грн”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что электробус адаптирован для людей с ограниченными возможностями, имеет откидной пандус и место в салоне, оборудованное ремнями безопасности. Пневматическая подвеска электробуса имеет функцию “книлинг” — снижение клиренса электробуса для удобства посадки пассажиров.
Напомним, сегодня в ходе рабочей поездки П.Порошенко передал воинам ВСУ сертификаты на 40 медицинских машин “Hummer”.