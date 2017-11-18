Порошенко провів зустріч із американським кінорежисером Девідом Лінчем
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко провів зустріч із американським кінорежисером Девідом Лінчем, який відкриває в Україні Фонд психологічної допомоги ветеранам війни, біженцям, жертвам домашнього насилля, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
“Петро Порошенко провів зустріч із легендарним американським кінорежисером Девідом Лінчем, який прибув до України для відкриття представництва благодійного Фонду. Фонд Лінча допомагає ветеранам війни, біженцям, жертвам домашнього насилля”, — йдеться в повідомленні.
Глава держави подякував Девіду Лінчу за рішення відкрити в Україні цей Фонд.
“Це важлива та символічна місія. Нині це дуже актуальне та важливе питання для України, яка переживає часи війни і російської агресії: незаконна анексія Криму, агресія на Сході моєї країни. Коли сотні тисяч військових повертаються з війни і психологічна реабілітація життєвонеобхідна для них”, — сказав Петро Порошенко.
Президент також запропонував легендарному режисерові обдумати можливість створення кіно про українських героїв та ті події, які зараз відбуваються в Україні.
Девід Лінч зауважив, що Фонд надаватиме допомогу і проводитиме заняття із трансцендентальної медитації для кожного, хто цього бажає. Він також висловив думку про те, що в Україні є потреба у вивчені таких методик психологічної реабілітації.
Як повідомляв УНН, культовий американський кінорежисер Девід Лінч оголосив, що після виходу на телеекрани всіх серій нового "Твін Пікса" перестане знімати кіно.