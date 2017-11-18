Порошенко провел встречу с американским кинорежиссером Дэвидом Линчем

"Петр Порошенко провел встречу с легендарным американским кинорежиссером Дэвидом Линчем, который прибыл в Украину для открытия представительства благотворительного Фонда. Фонд Линча помогает ветеранам войны, беженцам, жертвам домашнего насилия", - говорится в сообщении.

Глава государства поблагодарил Дэвида Линча за решение открыть в Украине этот Фонд.

"Это важная и символическая миссия. Сейчас это очень актуально и важный вопрос для Украины, которая переживает время войны и российской агрессии: незаконная аннексия Крыма, агрессия на Востоке моей страны. Когда сотни тысяч военных возвращаются с войны и психологическая реабилитация жизненно необходимая для них ", - сказал Петр Порошенко.

Президент также предложил легендарному режиссеру обдумать возможность создания кино об украинских героев и те события, которые сейчас происходят в Украине.

Дэвид Линч отметил, что Фонд будет оказывать помощь и проводить занятия с трансцендентальной медитации для каждого, кто этого желает. Он также высказал мнение о том, что в Украине есть потребность в изучении таких методик психологической реабилитации.

Как сообщал УНН, культовый американский кинорежиссер Дэвид Линч объявил, что после выхода на телеэкраны всех серий нового "Твин Пикса" перестанет снимать кино.