Порошенко провів телефонну бесіду з Прем’єр-міністром Швеції
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну бесіду з Прем’єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Льовеном. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Президента України.
Як повідомляється на сайті, під час бесіди “було відзначено динамічний характер двостороннього українсько-шведського діалогу, а також активну взаємодію сторін на міжнародній арені”.
Глава держави високо оцінив незмінну позицію Швеції на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України і висловив вдячність за практичну допомогу шведської сторони у подоланні наслідків російської агресії та реалізації політики реформ в Україні.
Петро Порошенко висловив сподівання на подальше зміцнення санкційної політики ЄС проти Росії, в тому числі так званого азовського пакету.
Він також наголосив на важливості активізації зусиль з метою невідкладного звільнення українських заручників, у тому числі українських моряків, з російських в’язниць.
“Окрему увагу було приділено реалізації за активної участі Швеції пропозиції щодо розміщення миротворчої місії ООН на окупованому Донбасі”, — додають у повідомленні.
Співрозмовники погодилися із необхідністю закріплення позитивних тенденцій у двосторонній торгівлі та інвестиційній співпраці між двома країнами.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з першим президентом Республіки Казахстан Нурсултаном Назарбаєвим.