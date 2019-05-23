Порошенко прокоментував розпочаті щодо нього розслідування

"Коли інший "політичний" діяч з П’ятої колони пише, що потрібно звинуватити Порошенка в тому, що він нібито тиснув незрозуміло на кого або на всіх, щоб Україна отримала Томос, я готовий за це відповідати, бо вважаю, що це був правильний, рішучий крок", - зазначив Порошенко.

Він додав, що готовий нести відповідальність і за наказ у 2014 році про контрнаступ після 10-денного режиму одностороннього припинення вогню. За словами Порошенка, його також збираються притягнути до відповідальності за закон про мову.

"Я теж готовий нести за це відповідальність. Кримінальне провадження щодо Керченської протоки – це атака на армію, кримінальне провадження щодо Томосу – атака на віру, провадження щодо закону про мову – атака на мову", - додав Порошенко.

Нагадаємо, ДБР розпочало досудове розслідування стосовно Порошенка.