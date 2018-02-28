Порошенко прокоментував припинення громадянства і реадмісію Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Колишньому президенту Грузії Михеілу Саакашвілі були надані всі можливості для того, аби продемонструвати результат, але результат був відсутній. Про це на прес-конференції повідомив президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
“Йому були надані всі можливості для того, щоб продемонструвати результат, результат ми всі бачили, він були відсутні. І коли я отримав подання відповідних компетентних органів про порушення, які були під час надання громадянства, коли я отримав подання комісії, в мене не було жодних інших можливих дій, як припинити громадянство, в повній відповідності до Конституції”, — заявив П.Порошенко.
Також Порошенко заявив, що процес реадмісії Саакашвілі в Польщу відбувався бездоганно з точки зору українського законодавства та міжнародних зобов’язань України.
Нагадаємо, колишнього президента Грузії, екс-главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі повернули до Польщі, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство.
У ДПСУ прийняли рішення про заборону Міхеілу Саакашвілі в’їзду в Україну терміном на три роки до 13 лютого 2021 року.