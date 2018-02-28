Порошенко прокомментировал прекращение гражданства и реадмиссию Саакашвили

"Ему были предоставлены все возможности для того, чтобы продемонстрировать результат, результат мы все видели, он отсутствовал. И когда я получил представление соответствующих компетентных органов о нарушениях, которые были при предоставлении гражданства, когда я получил представление комиссии, у меня не было никаких других возможных действий, как прекратить гражданство, в полном соответствии с Конституцией", - заявил П.Порошенко.

Также П.Порошенко заявил, что процесс реадмиссии М.Саакашвили в Польшу проходил безупречно с точки зрения украинского законодательства и международных обязательств Украины.

Напомним, бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Саакашвили вернули в Польшу, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство.

В ГПСУ приняли решение о запрете Саакашвили въезда в Украину сроком на три года до 13 февраля 2021 года.