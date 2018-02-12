Порошенко прокоментував ідею скасування санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Президент Петро Порошенко, коментуючи триваючу у Німеччині дискусію щодо можливого скасування санкцій проти РФ, вважає, що люди, які це пропонують, повинні відвідати Схід України, про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild, за посиланням на прес-службу АП передає УНН.
“Ці люди або недостатньо поінформовані, або просто наївні. Все ж дуже просто: ми не є частиною російської імперії, ми — суверенна країна. Я вважаю, що людям на кшталт пана Хьонеса варто одного разу відвідати Україну, причому не Київ, а Схід України. Тоді він зрозуміє, що насправді йдеться про єдину річ: Путін повинен вивести свої війська з України”, — підкреслив Петро Порошенко.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко зазначає, що Росія може в будь-який момент спробувати загострити ситуацію в Україні.