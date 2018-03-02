Порошенко про звільнення двох прикордонників з РФ: ласкаво просимо додому
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив про звільнення з полону двох українських прикордонників Богдана Марцоня та Ігоря Дзюбака, привітавши їх удома. Про це Глава держави написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Як і обіцяв на прес-конференції, ще двоє українців визволені з полону. Це наші прикордонники Богдан Марцонь, Ігор Дзюбак. Агресори викрали їх на Сумщині 3 жовтня минулого року. Хлопці, ласкаво просимо додому!" - зазначив П.Порошенко.
Нагадаємо, Україні у результаті обміну у форматі "2 на 2" повернули двох прикордонників, яких у жовтні минулого року затримали на кордоні з РФ.