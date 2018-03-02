Порошенко об освобождении двух пограничников с РФ: добро пожаловать домой

"Как и обещал на пресс-конференции, еще двое украинцев освобождены из плена. Это наши пограничники Богдан Марцонь, Игорь Дзюбак. Агрессоры похитили их в Сумской области 3 октября прошлого года. Ребята, добро пожаловать домой!" - отметил П.Порошенко.

Напомним, Украине в результате обмена в формате "2 на 2" вернули двух пограничников, которых в октябре прошлого года задержали на границе с РФ.