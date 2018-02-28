Порошенко про Польщу: нам не потрібно казати, яких українських героїв шанувати
Київ • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Президент України Петро Порошенко розповів про дорожну карту покращення Українсько-Польських відносин. Про це він сказав під час прес-конференції на тему “Виклики-2018” у Києві, передає кореспондент УНН.
“Я бачився з польським міністром в Мюнхені. Ми створили і пройшло перше іннагураційне засідання комісії на рівні віце-прем'єрів стосовно розробки дорожньої карти виходу з цих обставин, які виникли після низки кроків, прийняття Польщею відповідного закону”, — розповів голова Держави.
За його словами, Україна не потребує вказівки від інших держав, яких героїв вшановувати.
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“Повірте, ми не потребуємо, щоб нам хтось казав, яких українських героїв ми повинні шанувати, а яких — ні. Ми самі розберемось. Так само як ми не радимо Польщі, кого вона має шанувати, а кого — ні. Це не добре”, — сказав він.
За словами президента, практика на кшталт заборони ексгумації є хибним шляхом для українсько-польських відношень.
“Ми впевненні в тому, що практика заборони на в’їзд, чи замороження досліджень, — хибна, і комісія має вирішити всі ці питання. Я впевнений, що політики мають дивитись в майбутнє, а минуле залишити історикам”, — додав він.
Нагадаємо, прийняті парламентом Польщі зміни в закон про ІНП, що передбачають покарання за звинувачення поляків у Голокості, а також за пропаганду "бандерівської ідеології", викликали широкий резонанс, зокрема, в Ізраїлі, США, а також в Україні.