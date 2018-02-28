Порошенко о Польше: нам не нужно говорить, каких украинских героев уважать
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко рассказал о дорожной карте улучшений украинско-польских отношений. Об этом он сказал во время пресс-конференции на тему "Вызовы-2018" в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Я виделся с польским министром в Мюнхене. Мы создали и прошло первое иннагурацийне заседание комиссии на уровне вице-премьеров по разработке дорожной карты выхода из этих обстоятельств, возникших после ряда шагов, принятих Польшей соответствующего закона", - рассказал председатель Государства.
По его словам, Украина не нуждается указания от других государств, каких героев чтить.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Климкин об отношениях с Польшей: прошлое нельзя переписать принятием законов
"Поверьте, мы не нуждаемся, чтобы нам кто-то говорил, каких украинских героев мы должны уважать, а каких - нет. Мы сами разберемся. Так же как мы не советуем Польши, кого она должна уважать, а кого - нет. Это не хорошо", - сказал он.
По словам президента, практика вроде запрета эксгумации является ложным путем для украинского-польских отношений.
"Мы уверены в том, что практика запрета на въезд или замораживание исследований, - ложная, и комиссия должна решить все эти вопросы. Я уверен, что политики должны смотреть в будущее, а прошлое оставить историкам", - добавил он.
Напомним, принятые парламентом Польши изменения в закон о ИНП, предусматривающие наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии", вызвал широкий резонанс, в частности, в Израиле, США, а также в Украине.