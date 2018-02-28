Порошенко о Польше: нам не нужно говорить, каких украинских героев уважать

"Я виделся с польским министром в Мюнхене. Мы создали и прошло первое иннагурацийне заседание комиссии на уровне вице-премьеров по разработке дорожной карты выхода из этих обстоятельств, возникших после ряда шагов, принятих Польшей соответствующего закона", - рассказал председатель Государства.

По его словам, Украина не нуждается указания от других государств, каких героев чтить.

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"Поверьте, мы не нуждаемся, чтобы нам кто-то говорил, каких украинских героев мы должны уважать, а каких - нет. Мы сами разберемся. Так же как мы не советуем Польши, кого она должна уважать, а кого - нет. Это не хорошо", - сказал он.

По словам президента, практика вроде запрета эксгумации является ложным путем для украинского-польских отношений.

"Мы уверены в том, что практика запрета на въезд или замораживание исследований, - ложная, и комиссия должна решить все эти вопросы. Я уверен, что политики должны смотреть в будущее, а прошлое оставить историкам", - добавил он.

Напомним, принятые парламентом Польши изменения в закон о ИНП, предусматривающие наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии", вызвал широкий резонанс, в частности, в Израиле, США, а также в Украине.