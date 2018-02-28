Порошенко про кампанію на другий президентський термін: ви від мене це не чули
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що визначиться, чи братиме участь у наступній президентській виборчій кампанії, коли кампанія розпочнеться. Про це він заявив під час прес-конференції "Виклики - 2018", передає УНН.
"Я не хотів би з Вами сперечатися, хто лідирує в рейтингах, бо займаюся реформуванням держави..., а не рейтингами... Ви кажете, що ви вже давно чули про те, що я збираюся чи пішов вже у виборчу кампанію, чи збираюся цим займатися. Хочу Вас розчарувати, Ви від мене це не чули. І рішення щодо участі у виборчій кампанії я буду приймати тоді, коли кампанія буде розпочата. Обіцяю Вас детально про це проінформувати", - заявив він.
При цьому Президент висловив впевненість, що зараз в Україні потрібно займатися об'єднанням всіх політичних сил, суспільства, держави.
"Я навмисно зробив дострокові парламентські вибори у 2014 році саме для того, щоб ми мали як мінімум майже чотири роки проведення реформ. Поки парламент, уряд, коаліція буде мати змогу робити реформи, ми будемо працювати", - додав П.Порошенко.
Нагадаємо, П.Порошенко розповів, що точно буде брати участь у президентських виборах як виборець.