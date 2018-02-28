Порошенко о кампании на второй президентский срок: вы от меня это не слышали

"Я не хотел бы с Вами спорить, кто лидирует в рейтингах, потому что занимаюсь реформированием государства,.. а не рейтингами... Вы говорите, что вы уже давно слышали о том, что я собираюсь или пошел уже в избирательную кампанию, или собираюсь этим заниматься. Хочу Вас разочаровать, Вы от меня это не слышали. И решение об участии в избирательной кампании я буду принимать тогда, когда кампания будет начата. Обещаю Вас подробно об этом проинформировать", - заявил он.

При этом Президент выразил уверенность, что сейчас в Украине нужно заниматься объединением всех политических сил, общества, государства.

"Я намеренно сделал досрочные парламентские выборы в 2014 году именно для того, чтобы мы имели как минимум почти четыре года проведения реформ. Пока парламент, правительство, коалиция будет иметь возможность проводить реформы, мы будем работать", - добавил П.Порошенко.

Напомним, П.Порошенко рассказал, что точно будет участвовать в президентских выборах как избиратель.